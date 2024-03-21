В РФС допустили ответный товарищеский поединок со сборной Сербии

Максим Митрофанов, генсек РФС высказался о возможном ответном матче против сборной Сербии, который может в теории состояться уже на территории балканской команды.

«Приедут ли к нам другие европейские сборные? Надеюсь. По поводу ответного визита в Сербию: если у коллег будет свободные слоты, то с удовольствием нас там примут», - говорит Митрофанов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, вечером 21 марта сербы разгромно проиграли в Москве команде России (0:4). По голу в ворота балканцев оформили Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Удаление в составе гостей заработал защитник Милан Гайич на 20-й минуте первого тайма.

Как сборная России Сербию в Москве громила