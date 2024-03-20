Карпин выделил одного игрока сборной Сербии

Валерий Карпин готовит сборную России к товарищескому матчу против Сербии. Журналисты попросили российского тренера выделить кого-то из футболистов команды-соперника.

«Если вы хотите, чтобы я кого-то выделил у сборной Сербии, пускай будет Митрович», - сказал Карпин на пресс-конференции.

Александар Митрович на клубном уровне представляет «Аль-Хиляль». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл за саудовский клуб 34 матча, в которых наколотил 31 гол и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Матч между сборными России и Сербии стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.