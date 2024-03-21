Дьяков — о сборной России: «Лучше проиграть 0:3, но играть в атакующий и зрелищный футбол»

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, какую игру хочет увидеть от сборной России в предстоящем товарищеском матче против команды Сербии.

Дьяков выразил надежду на то, что сборная не будет зацикливаться на результате и покажет атакующую игру.

«Лучше уж проиграть 0:3, но играть в атакующий и зрелищный футбол. Поиграли с Кубой, накидали им целую кошёлку, хочется и здесь увидеть атакующий матч», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что через четыре дня, 25 марта, команда Валерия Карпина померится силами с Парагваем. Эта встреча также пройдёт в Москве.