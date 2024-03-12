В «Реал Сосьедаде» ответили, в каком случае Захарян поедет в сборную России

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате поделился комментарием о вызове в сборную России полузащитника Арсена Захаряна, который пропустил два последних матча команды из-за травмы

Представитель клуба заявил, что российский футболист только сегодня приступил к тренировкам в общей группе.

«Давайте посмотрим, будет ли Захарян готов к пятнице. Если Арсен будет в состоянии играть, он поедет в состав сборной России», — приводит слова Мундуате Sport24.

На счету 20-летнего Захаряна семь матчей в футболке национальной команды и один ассист.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии, а 25 марта встретится с Парагваем.