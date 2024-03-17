Мор признался, что с нетерпением ждёт игру сборной России против Сербии

Футбольный эксперт Эдуард Мор поделился комментарием о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

По мнению специалиста, Сербия является сильным коллективом, ведь команда смогла попасть на Евро-2024.

— Я эту игру жду с нетерпением, не сомневаюсь, что они сыграют основным составом. Игра будет максимально приближена по антуражу, ажиотажу к официальному матчу, — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Эксперт считает, что все наши легионеры сыграют в матче против Сербии.

Напомним, товарищеский поединок между Россией и Сербией состоится 21 марта. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один матч — против национальной команды Парагвая.