Журналист из Сербии назвал лучшего игрока сборной России

Сербский журналист Урош Самарджич специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о грядущей товарищеской игре между сборными России и Сербии. А также назвал лучшего игрока национальной российской команды.

Насколько важна грядущая игра для сборной Сербии?

- Для обеих стран этот матч очень важен, мы рады сыграть со сборной России и проверить себя против такого сильного соперника. Сборная России не играет в официальных матчах, но остается большой командой. Эта игра хороший и важный этап подготовки к чемпионату Европы.

Кого можете выделить в составе сборной России?

- Я знаю почти всех игроков вашей сборной, потому что много сербских футболистов играют в России, и мы за ними следим. Поэтому я и говорю, что сборная России очень сильна. Лучшим же российским игроком является Александр Головин.

Напомним, что до игры россиян и сербов остаётся менее трёх часов. Следить за ходом игры из любой точки мира, где есть Интернет, можно в текстовой трансляции на нашем портале.