Дивеев отправится в сборную России для оценки состояния

Защитник Игорь Дивеев снова оказался в лазарете ЦСКА – он получил повреждение на прошлой неделе, когда команда проводила кубковый матч против «Ростова».

Во вторник Дивеев поедет в расположение сборной России. Там врачи оценят состояние футболиста. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя слова Кирилла Брейдо – директора ЦСКА по коммуникациям.

«Игорь продолжает восстанавливаться в расположении клуба, динамика хорошая. Завтра после индивидуального занятия в ЦСКА Игорь поедет в сборную для оценки состояния со стороны медицинского штаба национальной команды», - сказал Брейдо.

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта). Обе игры пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».