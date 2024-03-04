Сафонов: «Хочется спросить Лунёва, каково это — играть в еврокубках»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с голкипером «Карабаха» Андреем Лунёвым за попадание в основной состав сборной России.

«Мы с Андреем в хороших отношениях, буду рад его увидеть в сборной. Хочется спросить его, каково это — играть в еврокубках», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Сафонов также отметил, что выбор основного вратаря национальной команды будет основан на том, как футболисты проявят себя на тренировках.

Напомним, свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против команды Сербии. Эта игра состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арене».