Тарханов назвал, что для него будет главным в матче с Сербией

Футбольный эксперт Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Сербии.

- Вы имеете представление о сборной Сербии? Она привезла в Москву сильнейший состав.

- Сейчас футбол такой, что нет сильных и слабых. У нас тоже есть Головин, Миранчук, Захарян, которые играют в чемпионатах Франции, Испании, Италии. Да и в РПЛ тоже хорошие ребята выступают. Уверен, будет интересный матч, тем более он пройдет на своем поле. Мы обязаны победить.

- То есть любой результат, кроме нашей победы, сочтете неудачей?

- Да нет. Для меня главное, чтобы была хорошая игра. Для опыта ребят результат не так важен, как для нас, болельщиков. Просто хотелось бы, чтобы наша сборная продолжила свою победную серию.

- Как думаете, с Парагваем и Сербией Карпин выпустит сильнейший состав или будет его ротировать?

- Сильнейший. Как и соперник. У сербов скоро чемпионат Европы, и они должны наиграть состав. А вообще обе команды хорошие. Одна – участник чемпионата мира, другая будет скоро играть на Евро.

- Карпин считает матч с Сербией одним из самых сложных за последнее время. Вы с ним согласны?

- Конечно. У сербов почти все футболисты выступают в топ-клубах, у нас - три-четыре человека.

- Кого вы сейчас считаете лидерами нашей сборной?

- Головина, в первую очередь. А также Миранчука и Захаряна. Я их назвал, потому что они играют в хороших европейских клубах. Что касается ребят из РПЛ, у нас много новичков, которые еще не участвовали в таких встречах. Тюкавин выделяется у нас в атаке. Но по большому счету уровень у всех футболистов примерно одинаковый.

- Мы увидим разный футбол в этих двух матчах?

- Сборная должна играть одинаково с любым соперником и в любом составе. Карпин – спартаковец. Он все время выстраивает атакующий футбол. Но тут важен баланс между обороной и нападением.

- Болельщики ждут голов от нашей сборной. Вы тоже?

- Естественно. Если мы будем больше времени проводить в атаке, будет больше забитых мячей.

- Станут ли эти матчи показателем уровня нашей сборной?

- Безусловно. Мы знаем, как играет Головин, Миранчук, Захарян. Они выступают на очень солидном уровне. Но и наших ребят из РПЛ хочется увидеть и оценить их уровень.

Реклама

Елена Григорьевская