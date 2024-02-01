Пономарёв: «У нас нет интересных футболистов, не на кого смотреть»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уровне игры российских футболистов, а также поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По мнению ветерана, в российской команде сейчас нет игроков, за игрой которых было бы интересно наблюдать.

«Трудно сказать, получится ли у сборной России обыграть сербов. У нас нет интересных футболистов. Не на кого смотреть. Обляков — лучший полузащитник, а Чалов — лучший нападающий. Как-то бедно. Будет интересный матч с Сербией. Болельщики соскучились по таким матчам», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене», где свои домашние матчи проводит «Динамо».