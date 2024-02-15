Гладилин – о матче Россия – Парагвай: «Соперник достойный»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил второго соперника для сборной России в товарищеском матче.

14 февраля РФС объявил о том, что 25 марта национальная команда в рамках товарищеского матча примет сборную Парагвая. Таким образом, 21 марта команда под руководством Валерия Карпина на «ВТБ Арене» примет Сербию, а 25 числа на том же стадионе состоится матч против Парагвая.

«Парагвай, конечно, сильнее Кубы. Сейчас для нас главное, чтобы сборная играла и участвовала в товарищеских матчах. Сербия будет посильнее Парагвая. В Южной Америке команды хорошего класса, всегда эта сборная участвует в разных турнирах. Соперник достойный», — сказал Гладилин.