Хлусевич назвал самое ценное качество Карпина

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич назвал качество, которое ценит в главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

Футболист отметил искренность и честность наставника национальной команды. По мнению Хлусевича, это очень важное качество.

«Валерий Георгиевич всегда искренен с нами. Никогда ничего не скрывает. Это одно из самых сильных качеств», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Напомним, в текущем месяце сборная России проведёт две товарищеские встречи: с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»).