В РФС хотели провести один из мартовских матчей сборной в Санкт-Петербурге

Максим Митрофанов, генсек РФС рассказал о ранних планах провести один из матчей мартовского сбора сборной России в Санкт-Петербурге. Напомним, что и с Сербией, и с Парагваем команда Валерия Карпина сыграет в Москве на «ВТБ Арене».

«Хотели провести один матч в Москве, а второй – в Санкт-Петербурге. Но у коллег была просьба не нагружать газон из-за процедур, которые они проводят после зимы по восстановлению качества поля», - говорит Митрофанов «Чемпионату».

Митрофанов добавил, что «Газпром Арена», домашний стадион «Зенита» принёс бы в казну совсем иной доход от матча, ведь она вмещает гораздо больше, нежели московская «ВТБ Арена».

Первый матч сборной России в рамках мартовского сбора пройдёт 21 марта, это грядущий четверг. Соперник – сборная Сербии.

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