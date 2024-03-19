​Эксперты оценили шансы сборной России обыграть сборную Сербии

В четверг, 21 марта 2024 года, состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии.

Эксперты букмекерских контор не смогли выбрать фаворита в предстоящем товарищеском поединке. Шансы на победу каждой сборной оценены в 35,8%, ничейный исход матча возможен с вероятностью в 28,4%.

Последний раз команды встречались в ноябре 2020 года, и тогда сборная Сербии одержала победу с разгромным счётом 5:0.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на нашем спортивном портале.