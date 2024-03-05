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Эракович и Бабич попали в расширенный состав сборной Сербии на матч с Россией

05 Марта 2024 • 15:13 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Пресс-служба сборной Сербии объявила расширенный состав на предстоящий товарищеский матч против сборной России.

Отметим, что в состав сербов вошли сразу четыре представителя Российской премьер-лиги. Речь идет о защитниках Странихье Эраковиче («Зенит»), Срджане Бабиче («Спартак») и Милане Гайиче (ЦСКА). Помимо этого, в национальную команду вызван хавбек «армейцев» Саша Зделар.

Контрольный поединок между сборными России и Сербии состоится 21 марта (четверг). Встреча должна будет пройти в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Начало матча запланировано на 20:00 по столичному времени.

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