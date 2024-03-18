Харин: «Хотелось бы сыграть с Японией или Китаем»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин признался, что ему было бы интересно в будущем встретиться с командами из Азии — Китаем или Японией.

«Хотелось бы сыграть с Японией или Китаем», — приводит слова Харина «Матч ТВ».

Напомним, по ходу текущего месяца россияне сыграют с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Оба матча пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арене».

В нынешнем сезоне 28-летний Харин провёл в составе «Ахмата» 20 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Контракт полузащитника с грозненским клубом рассчитан до середины следующего года.