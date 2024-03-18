Пономарёв: «Сербы — это не кубинцы без бутс, они могут нам целую авоську накидать»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По мнению эксперта, предстоящая игра станет серьёзной проверкой для российской команды, которая за период отстранения от международных турниров со столь серьёзными соперниками ещё не встречалась.

«Это будет хорошая проверка на прочность для Карпина и игроков. Но надо понимать, что сербы — это не кубинцы без бутс, они могут нам целую авоську накидать», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится в четверг, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по местному времени.