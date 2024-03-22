Деменко в восторге от взаимодействия игроков сборной России

Максим Деменко, в прошлом футболист, а сейчас футбольный эксперт остался очень доволен тем, как вчера на поле в матче против сборной Сербии взаимодействовали игроки сборной России.

«Конечно, удаление повлияло на ход матча. Но нужно отдать должное и нашим игрокам. Мне понравилось, как они взаимодействовали, думали на поле, с какой скоростью принимали решения», - делится Деменко с Vprognoze.ru.

Многообещающий товарищеский поединок между сборными России и Сербии прошёл, что называется, в одну калитку. Защитник балканцев Милан Гайич удалился, а после его команда пропустила четыре безответных мяча – от Антона и Алексея Миранчуков, Максима Осипенко и Ивана Сергеева.

Бородюк не считает, что удаление сильно вмешалось в игру Россия – Сербия