Пименов считает Карпина идеальным тренером для сборной России

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Напомним, предстоящим летом у 55-летнего Карпина истекает трудовое соглашение с национальной командой.

«Карпин — абсолютно идеальный вариант для сборной России. Ничего менять не нужно, потому что есть четкое понимание и взаимодействие между тренерским штабом, игроками и РФС», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

21 марта сборная России разгромила в товарищеском матче сборную Сербии, отправив в сетку ворот соперника четыре безответных мяча.

Добавим, что Карпин провел у руля национальной команды 17 матчей, в которых сборная проиграла всего один раз.