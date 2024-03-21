Шпилевский: Не думаю, что сербы разорвут сборную России

Футбольный агент Николай Шпилевский поделился комментарием о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Специалист считает, что матч сборной России и сборной Сербии является хорошей вывеской.

«Разорвут ли сербы сборную России? Не думаю. Я смотрел несколько матчей РПЛ в последнее время, уровень лиги довольно хороший», — приводит слова Шпилевского портал «РБ Спорт».

Контрольный поединок России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которая стартует в 20:00 по мск на портале LiveResult.