Бывший игрок «Црвены Звезды», лучший бомбардир чемпионата Сербии сезона-1997/1998 Саша Маркович в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Поверьте, все в Сербии очень счастливы, что матч между Россией и Сербией состоится. Это хорошая возможность для нашей команды проверить себя, но главное, россияне-наши братья, это многое значит. Мы были бы очень рады сыграть и в Сербии и с удовольствием приняли сборную России. Главное, будет хорошая игра!» — сказал Маркович.

Напомним, матч между командами России и Сербии состоится 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Отметим, что это будет первая товарищеская игра для российской команды в наступившем 2024 году.