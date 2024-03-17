Точилин высказался об уровне соперников сборной России в товарищеских матчах

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о предстоящих контрольных играх национальной команды России.

Напомним, что коллектив Валерия Карпина 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сыграет со сборной Сербии, а 25 марта на том же поле встретятся с национальной командой Парагвая.

По мнению экс-игрока, эти матчи с хорошими по уровню соперниками дадут определённую пищу для размышлений, однако информация окажется для внутреннего пользования, так как россияне отстранены от международных турниров, передаёт издание «РБ Спорт».

Стоит добавить, что российские клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.