Гаджиев считает, что игроков сборной Сербии подводит дисциплина

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Гаджиев считает, что в команде Сербии собрано много хороших футболистов, которых зачастую подводит дисциплина.

«В последние годы их подводит то, что игроки ставят себя выше команды, есть проблемы с дисциплиной. Каждый хочет засветиться и попасть в хороший клуб», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что уже 25 числа команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.