Вратарь сборной Таджикистана Ятимов заявил, что мечтал выступать за команду России

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов, родившийся в Нижнем Новгороде, признался, что в детстве мечтал выступать за сборную России.

По словам 25-летнего футболиста, со временем он понял, что попасть в состав национальной команды России ему будет непросто, поэтому с радостью принял приглашение от Таджикистана.

«Хотелось, но по истечении времени я понимал, что о моём существовании в сборной России даже и не знают. Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина», — приводит слова Ятимова Metaratings.

Отметим, что сейчас вратарь выступает за клуб «Истиклол». В составе сборной Таджикистана Ятимов провёл 40 матчей.