Морозов прокомментировал дебютный вызов в сборную России

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов попал в окончательную заявку сборной России на мартовские товарищеские матчи. В них россияне сыграют Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Морозов в комментарии отреагировал на вызов в главную команду страны, который стал для него дебютным в карьере.

«Очень этому рад, сборная России — главная команда страны. Что тут ещё сказать? Большое событие для меня, постараюсь принести пользу и работать на максимум. Большая честь и ответственность», - говорит Морозов «Спорт-Экспрессу».

С полным списком российских игроков национальной сборной можно ознакомиться тут.