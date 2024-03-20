Карпин высказался об уровне сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на мнение сербов о том, что уровень российской национальной команды не снизился.

«Трудно судить об уровне сборной, когда нет лакмусовой бумажки. Уровень можно оценить в отборочных турнирах. Сейчас мы проводим матчи, которые очки не приносят. У нас были и хорошие игры и, мягко говоря, не очень», - сказал Карпин журналистам в ходе пресс-конференции.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой на «ВТБ Арене» можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

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