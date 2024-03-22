В сборной России оценили выступление Сафонова

Виталий Кафанов, который в сборной России тренирует вратарей, высказался о выступлении Матвея Сафонова в товарищеском матче против Сербии.

«Сафонов дважды спас в игре с Сербией. Первый раз это произошло вообще в нужный момент, когда соперник мог переломить, хотя им и трудно было. Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России», - цитирует Кафанова Sport24.

Напомним, что Сафонов в пятницу покинул расположение национальной сборной России. Тренерский штаб решил в предстоящей игре против Парагвая предоставить шанс другим голкиперам.

Сборная России разгромила Сербию на «ВТБ Арене» со счётом 4:0. Игра против Парагвая пройдёт в понедельник, 25 марта.