Тихонов — о будущем Карпина в сборной: «Зачем выдумывать велосипед?»

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

По мнению специалиста, если у Карпина хорошие отношения с РФС, и он хочет продолжать работать в сборной, то его нужно оставлять.

«Зачем выдумывать велосипед? Но, может, Карпин сам не захочет. Я не знаю. Тогда, возможно, нужно поменять систему и не работать с совместителем», — заявил Тихонов «Чемпионату».

55-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Действующий контракт тренера с командой истекает предстоящим летом.

Стоит сказать, что в 16 матчах под руководством Карпина сборная России потерпела всего одно поражение.