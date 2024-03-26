Булыкин – о премиальных в сборной России: «Вряд ли нужно играть бесплатно»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о премиальных за выступления в национальной команде.

«Вряд ли нужно играть за сборную бесплатно. Эти бонусы очень приятные и мотивирующие. Конечно, они должны быть. Патриотизм есть так и так, сколько бы денег ни платили или вовсе бесплатно играли, но он все равно существует», – приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Напомним, что недавно коллектив Валерия Карпина разгромил в товарищеском матче национальную команду Сербии со счётом 4:0. 25 марта россияне должны были провести встречу со сборной Парагвая, но игра была отменена по соображениям безопасности после теракта в Москве.

К слову, сборная России отстранена от международных турниров из-за тяжёлой политической ситуации в мире.