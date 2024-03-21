Дюков искренне поблагодарил сборную Сербии за состоявшийся матч

21 марта в Москве на «ВТБ Арене» прошёл долгожданный матч между сборными России и Сербии. Россияне не без помощи удаления в стане соперника разгромили балканскую команду – 4:0.

Александр Дюков, президент РФС выразил искреннюю благодарность сборной Сербии за состоявшуюся игру.

«Хочу их поблагодарить за то, что это состоялось. Ряд стран оказывали сильное давление на них. Делали все, чтобы не было визита и игры. Они молодцы. Вот что значит настоящее партнерство», - приводит слова Дюкова телеканал «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России также проведёт на «ВТБ Арене» в Москве, соперником подопечных Валерия Карпина будет команда Парагвая.

Больше подробностей о минувшем поединке сербов и россиян – в нашем отчёте.