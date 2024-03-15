Жирков: Захарян будет приносить пользу сборной России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

По словам Жиркова, не важно, насколько успешно Захарян выступает в Испании, он выступает в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

- В его ситуации на статистику смотреть не надо. Главное, что он играет. Думаю, Арсен будет приносить пользу для команды.

Захарян - игрок из топового европейского чемпионата, поэтому он принесет пользу в этих матчах, - приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года, перейдя из московского «Динамо». Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В марте команда Валерия Карпина сыграет в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая.

В текущем сезоне Захарян отметился одной голевой передачей в 30 матчах за испанский клуб во всех турнирах.

«Реал Сосьедад» сегодня сыграет против «Кадиса» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Захарян попал в заявку команды, но остался на скамейке запасных.