Семшов объяснил психологическое преимущество сборной России перед игрой с сербами

Бывший полузащитник сборной России по футболу, а ныне футбольный тренер Игорь Семшов считает, что на сборную России в грядущем матче с сербами будет оказываться меньше давления.

«Сколько бы мы ни играли с сербами, все наши игры получались упорными. Они готовятся к чемпионату Европы, у нас же спортивной составляющей, по большому счету, нет и в этом плане нам проще будет», - делится Семшов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сербы летом 2024 года сыграют на чемпионате Европы в Германии. Соперниками балканского коллектива будут две топовые сборные – команды Дании и Англии, а также соседка по бывшей Югославии – сборная Словении.

Текстовую трансляцию встречи Россия – Сербия в 20:00 по московскому времени начнёт наш портал.