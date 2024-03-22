Мор назвал единственного игрока сборной России, у которого не задалась игра в матче с Сербией

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, кто неудачно провёл товарищескую игру сборной России с Сербией.

Напомним, встреча прошла 21 марта и завершилась со счётом 4:0 в пользу сборной России. Защитник Сергей Волков появился на поле с первых минут, но в перерыве был заменён и на второй тайм не вышел.

- Волков – единственный, у кого не задалась игра. У этого парня есть задатки. Возможно, было сильное волнение и он с ним не справился. Но свой шанс он еще получит, - сказал Мор в эфире телеканала «Матч премьер».

Сборная России свой следующий матч должна провести с командой Парагвая 25 марта на стадионе «ВЭБ Арена».