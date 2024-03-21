Сербский журналист: «Головин, Миранчук и Захарян будут самой большой угрозой для Сербии»

Журналист из Сербии Александар Пекович рассказал, какие футболисты сборной России могут доставить неприятности сербам.

«Сейчас у вас есть Головин, Миранчук и Захарян. Они и будут самой большой угрозой для нашего коллектива», — приводит слова Пековича Legalbet.

Сегодня, 21 марта, сборная России и сборная Сербии проведут очную товарищескую встречу. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, последний матч между Россией и Сербией завершился крупной победой сербов со счетом 5:0.