Сборная России показала две новых формы

В воскресенье были представлены две новых формы сборной России. Домашний комплект выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом.

На красной форме можно заметить паттерн в виде стилизованных сияющих перьев жар-птицы. А белая форма вдохновлена стихией холода. Обо всём этом говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Новую форму создала российская компания Jogel. Теперь именно она является техническим спонсором сборной России.

В новой форме сборная России будет играть в ближайших товарищеских матчах против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).