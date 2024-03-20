Булыкин: Для Карпина матчи с Сербией и Парагваем могут оказаться судьбоносными

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, могут ли товарищеские матчи против Сербии и Парагвая сказаться на судьбе Валерия Карпина, если результаты сборной России будут отрицательными.

«Думаю, что могут, но решает всё РФС. Они решают, что нужно делать, даже пойдя на совмещения работ главного тренера. Работа любого тренера зависит от результатов. Если команда не будет побеждать, то тренера могут поменять», - цитирует Булыкина Metaratings.

Булыкин отметил, что Карпин пока не подписал новый контракт с Российским футбольным союзом, поэтому специалисту нужно демонстрировать результаты.

Матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а матч против Парагвая – 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».