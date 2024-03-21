Губерниев: «Матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты. Когда удалили Гаича. И тут даже не обвинишь никого. Разве что самого Гаича. Он старался по-дружески аккуратно сфолить. Но в мяч даже не пытался сыграть. А это красная при явной возможности забить у соперника», — написал телеведущий в своём телеграм-канале.

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».