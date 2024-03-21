Зиньковский: «Кто для меня сербы? Братья»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский ответил на вопрос о том, кем ему приходятся игроки сборной Сербии.

«Кто для меня сербы? Братья. Там есть Бабич, а также Мияилович, с которым я играл в «Крыльях Советов». Это все друзья наши и знакомые, ожидаем хорошей игры», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Футболист добавил, что ожидает хорошей игры от сборной России.

На счету 27-летнего Зиньковского три матча в составе национальной команды и одна результативная передача.

Сегодня, 21 марта, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.