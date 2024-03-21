Арбитр Федотов высказался о правильности удаления Гаича в матче Россия — Сербия

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением об удалении футболиста сборной Сербии Милана Гаича в товарищеской игре с национальной командой России.

«Игрок сборной Сербии не пытался сыграть в мяч и воздействовал на Хлусевича, мешал ему пробить по воротам. Это лишение явной возможности забить гол, так что красная карточка и пенальти – правильное наказание для игрока Сербии», — приводит слова Федотова издание «Чемпионат».

В эти минуты сборная России встречается с национальной командой Сербии. Счёт пока 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Сербы на 20-й минуте остались в меньшинстве.

Добавим, что 25 марта россияне проведут игру против сборной Парагвая. Матч пройдёт на этой же арене.

