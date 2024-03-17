Сенников: «Невызов Глушенкова – спорное решение»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал непопадание нападающего «железнодорожников» Максима Глушенкова в состав сборной России.

«Невызов Глушенкова – спорное решение, он в отличной форме, хотя команда не выигрывала, но он выглядел здорово», — приводит слова Сенникова Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

21 марта сборная России проведет товарищеский поединок против Сербии. Начало игры запланировано на 20:00 по столичному времени.