Глушаков: «Будет интересно посмотреть, как проявит себя сборная России против Сербии»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и сборной Сербии.

По мнению эксперта, Сербия является самым сильным соперником России после отстранения.

«Будет интересно посмотреть, как проявит свои силы сборная России против Сербии. Важно проверить свои силы», — приводит слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Контрольная игра Россия – Сербия состоится сегодня, 21 марта. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени.

За всеми событиями матча вы сможете следить в прямой текстовой онлайн-трансляции, которую организует портал LiveResult.