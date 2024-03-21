Деменко: У сборной России точно не будет лёгких матчей

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

Напомним, в ходе мартовского сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Сербией и Парагваем.

«Сам Карпин сказал, что это равные сборные. Думаю, так оно и есть. Сейчас футбол выравнивается. Легких товарищеских матчей точно не будет», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Первый товарищеский матч сборная России проведет 21 марта против национальной команды Сербии. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая стартует в 20:00 по мск.

Контрольная встреча между Россией и Парагваем запланирована на 25 марта.