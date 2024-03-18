Влахович пропустит матч против сборной России

Форвард «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович не сможет сыграть в предстоящем товарищеском матче против сборной России. Об этом журналистам рассказал наставник сербской команды Драган Стойкович.

По словам специалиста, Влахович не сможет помочь сборной Сербии из-за проблем со здоровьем. Кроме того, в предстоящей игре не примут участия Алекса Терзич и Матия Настасич.

Товарищеский поединок между сборными России и Сербии состоится 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени. Отметим, что игра пройдет в Москве на домашней арене «Динамо».