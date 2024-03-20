Карпин сделал трогательную публикацию после смерти Василия Уткина

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сделал трогательную публикацию в одной из социальных сетей. Специалист отреагировал на смерть известного журналиста Василия Уткина.

Карпин опубликовал чёрно-белое фото, на котором он смотрит в небеса, а сзади сидит Василий Уткин. Фото было сделано во времена, когда Карпин работал в «Спартаке».

«***** [блин], как же так то, Вась. Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать! Покойся с миром!» - написал Карпин.

В четверг, 21 марта, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Сербии.