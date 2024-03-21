Зделар раскритиковал судейство матча Россия – Сербия

Вечером 21 марта сборная России разгромила команду Сербии (4:0). Повлияло на этот разгром непосредственно удаление Милана Гайича, защитника сербов. Случилось оно на 20-й минуте матча после фола серба на Данииле Хлусевиче в штрафной своей команды.

Саша Зделар, хавбек сербской сборной и московского ЦСКА раскритиковал судейство минувшей встречи.

«Нам тяжело было играть, думаю, красной карточки там не было. Это был товарищеский матч, не стоило удалять. У Облякова в самом начале игры могла быть красная карточка. Судья убил игру», - приводит слова Зделара телеканал «Матч ТВ».

Ранее похожими мыслями о том, что удаление не было необходимым, поделился Александр Дюков, президент РФС.