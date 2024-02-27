Бывший тренер «Зенита» Петржела: «В Европе не будет никакого интереса к матчу Россия — Сербия»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По словам чешского специалиста, в Европе сейчас не следят за российской командой, поэтому предстоящая встреча будет мало кому интересна.

«Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Отметим, что в своей последней товарищеской встрече команда Валерия Карпина разгромила сборную Кубы со счётом (8:0).