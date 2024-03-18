Колосков: «Ничего страшного в том, что Захарян забил первый гол только сейчас»

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС высказался по поводу недавнего громкого события для Арсена Захаряна. Молодой полузащитник оформил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в игре Ла Лиги против стоящего на вылет «Кадиса» (2:0).

«Не вижу ничего страшного, что он забил свой первый гол только сейчас. У нас Миранчук тоже не в каждом матче забивает, а только по большим праздникам», - говорит Колосков для Legalbet. Эксперт добавил, что полностью понимает вызов Захаряна в сборную на матчи с командами Сербии и Парагвая, так как результативность – далеко не главный критерий Арсена.

Отметим, что этот гол стал лишь вторым голевым действием для Арсена в клубе из Сан-Себастьяна. Ранее Захарян оформил голевую передачу в одном из декабрьских матчей Примеры.