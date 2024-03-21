Агент Сафонов: «Хотелось бы, чтобы Тюкавин свой первый гол за сборную России забил на родном стадионе»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, поделился ожиданиями от выступления своего клиента в составе национальной команды.

Напомним, сегодня, 21 марта, российская сборная проведёт товарищескую встречу против Сербии. Эта игра состоится на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арене».

«Очень бы хотелось, чтобы Костя свой первый гол за сборную забил на родном стадионе. Очень этого жду», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл в составе «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.