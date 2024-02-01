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Горшков: «В матче с Сербией сборная России постарается показать хороший футбол»

01 Февраля 2024 • 13:10 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 16:00

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

По мнению эксперта, российская команда будет замотивирована показать хорошую игру в противостоянии против столь статусного соперника, как Сербия.  

«Если удастся собрать сильнейших российский футболистов, тогда может что-то получиться. Наши ребята постараются показать себя и проверить свои силы на фоне такого статусного соперника», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Отметим, что эта игра станет первой для российской команды в текущем году.  

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