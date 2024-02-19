Перед матчем сборной России может выступить Лепс

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Ближайшим соперником команды Валерия Карпина станет национальная сборная Сербии – игра пройдёт 21 марта на «ВТБ Арене».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», перед игрой на стадионе может выступить известный певец Григорий Лепс. Он может исполнить песню «Родина-мать». Также организаторы планируют пригласить других исполнителей из России и Сербии.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Когда эти санкции могут быть сняты, пока сказать сложно.

​Сборная России в марте сыграет в новой форме